Помпео їде до Європи, де обговорить передислокацію американських військ

Помпео їде до Європи, де обговорить передислокацію американських військ

Укрінформ
Державний секретар США Майк Помпео відвідає столиці країн Центральної та Східної Європи наступного тижня, щоб обговорити передислокацію американських військ в Європі.

Про це повідомляє Politico, передає Укрінформ.

Точний графік ще уточнюється, однак, попередньо планується, що турне Помпео розпочнеться у вівторок або середу у Празі. Там він повинен зустрітися з прем'єр-міністром Чехії Андрієм Бабішем. Однією з тем переговорів будуть мережі 5G і Китай.

За словами високопоставленого чиновника ЄС, в четвер Помпео відправиться до Словенії.

Інший чиновник, обізнаний щодо візиту Помпео до Польщі, повідомив, що держсекретар США буде у Варшаві в суботу і його візит збіжиться зі святкуванням Варшавської битви.

Ще однією можливою країною у графіку Помпео буде Австрія.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше ЗМІ з посиланням на джерела в Пентагоні повідомляли, що кілька тисяч американських військовослужбовців будуть перекинуті з Німеччини до однієї з країн колишньої Організації Варшавського договору, що має на меті попередження президенту РФ Володимиру Путіну.

Високопоставлені співробітники Міністерства оборони США розповіли журналістам, що план передбачає скорочення американського військового контингенту в Німеччині до 25 тис. осіб: з країни виведуть 9,5 тис. військовослужбовців. Частина з них повернеться в США, частина - буде перекинута до однієї з сусідніх країн.

Фото: State Department photo by Ron Przysucha/ Public Domain

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