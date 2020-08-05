У Росії за добу - 5 186 нових випадків коронавірусу
Як повідомляє Укрінформ, це випливає з інформації на сайті стопкоронавірус.рф.
Найбільшу кількість нових випадків COVID-19 зафіксовано в Москві - 687 осіб, 181 - у Свердловській області, 169 - в Ханти-Мансійському АО, 162 - в Московській області, 156 - в Петербурзі, 135 - в Іркутській, 129 - у Ростовській областях, 127 - в Красноярському краї.
За минулу добу одужали 7534 особи, загалом з початку поширення коронавірусу - 667 769.
Напередодні стало відомо, що більше ніж третина всіх випадків просочення коронавірусних персональних даних, які мали місце в світі, сталися в Росії (25 випадків з 72 інцидентів). Всі вони сталися з вини співробітників лікарень або інших організацій, які мали доступ до списків заражених.
За даними Worldometer, у світі підтверджено 18 721 965 випадків зараження коронавірусом, в тому числі 704 671 летальний, одужали 11 936 545 осіб.
Фото: romania-insider.com