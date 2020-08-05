Засудженого в Росії Пола Вілана етапували до Мордовії
Як передає Укрінформ, про це повідомив Інтерфаксу брат засудженого Девід Вілан.
"Посольство Великої Британії сьогодні розмовляло з кимось з федеральної пенітенціарної системи, хто підтвердив, що Пол прибув до республіки Мордовія минулої суботи, 1 серпня. Ми розуміємо, що часто ув'язненим потрібні тижні, щоб дістатися до табору на тюремному поїзді. За словами представника ФСВП, Пола буде поміщено на карантин на 20 днів у ВК-18, а потім переведено до ВК-17, де він перебуватиме", - сказав Девід Вілан.
При цьому адвокати Вілана 3 серпня обіцяли перевірити інформацію, чи залишається він досі в СІЗО "Лефортово", їх візит до нього планувався на 10 серпня.
Захист Вілана відзначав, що, за його даними, тривають переговори про обмін американця на засуджених у США росіян, торговця зброєю Віктора Бута і льотчика Костянтина Ярошенка.
Як повідомляв Укрінформ, Пол Вілан, який має громадянство чотирьох країн (США, Канади, Великої Британії та Ірландії), був затриманий під час перебування в Москві 28 грудня 2018 року. Російська влада обвинуватила його у "проведенні шпигунської акції".
Сам Вілан під час так званих судових процесів не визнав своєї вини і заявляв про погрози з боку слідчих. Крім того, він неодноразово скаржився, що не мав доступу до душу протягом кількох тижнів, крім того, не мав доступу до лікарів.
15 червня Мосміськсуд засудив Вілана до 16 років колонії суворого режиму за шпигунство. Він вину не визнав, але оскаржувати вирок не став.
США і Канада обурилися рішенням російського суду про визнання свого громадянина Пола Вілана винним у шпигунстві, вважаючи його некоректним.
Фото: ukrainian.voanews.com