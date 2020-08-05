Засудженого в Росії Пола Вілана етапували до Мордовії

Громадянин чотирьох демократичних країн Пол Вілан, засуджений в Росії за обвинуваченням у шпигунстві, відбуватиме покарання у мордовській колонії, куди він прибув кілька днів тому.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Інтерфаксу брат засудженого Девід Вілан.

"Посольство Великої Британії сьогодні розмовляло з кимось з федеральної пенітенціарної системи, хто підтвердив, що Пол прибув до республіки Мордовія минулої суботи, 1 серпня. Ми розуміємо, що часто ув'язненим потрібні тижні, щоб дістатися до табору на тюремному поїзді. За словами представника ФСВП, Пола буде поміщено на карантин на 20 днів у ВК-18, а потім переведено до ВК-17, де він перебуватиме", - сказав Девід Вілан.

При цьому адвокати Вілана 3 серпня обіцяли перевірити інформацію, чи залишається він досі в СІЗО "Лефортово", їх візит до нього планувався на 10 серпня.

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Захист Вілана відзначав, що, за його даними, тривають переговори про обмін американця на засуджених у США росіян, торговця зброєю Віктора Бута і льотчика Костянтина Ярошенка.

Як повідомляв Укрінформ, Пол Вілан, який має громадянство чотирьох країн (США, Канади, Великої Британії та Ірландії), був затриманий під час перебування в Москві 28 грудня 2018 року. Російська влада обвинуватила його у "проведенні шпигунської акції".

Сам Вілан під час так званих судових процесів не визнав своєї вини і заявляв про погрози з боку слідчих. Крім того, він неодноразово скаржився, що не мав доступу до душу протягом кількох тижнів, крім того, не мав доступу до лікарів.

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15 червня Мосміськсуд засудив Вілана до 16 років колонії суворого режиму за шпигунство. Він вину не визнав, але оскаржувати вирок не став.

США і Канада обурилися рішенням російського суду про визнання свого громадянина Пола Вілана винним у шпигунстві, вважаючи його некоректним.

Фото: ukrainian.voanews.com