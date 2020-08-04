У Німеччині почалася "друга хвиля" коронавірусу - епідеміологи

Німецькі епідеміологи вважають, що «друга хвиля», про яку давно попереджають, вже почалася.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомляють в Інституті Роберта Коха (RKI).

Епідеміологи вважають, що «друга хвиля», про яку давно попереджають, вже почалася, хоча вона є більш помірною та повільною, ніж перша.

За останню добу до RKI надійшли повідомлення про 879 нових випадків інфікування, при цьому одужало за цей час 500 людей. Ще в липні тенденція була зворотньою.

Актуально «активно хворими» вважаються на 4 серпня 8100 осіб.

Загальна кількість інфікованих з моменту виявлення першого випадку 27 січня – 211 281. Померли 9 156 людей, у тому числі 8 – за останню добу.

Середня захворюваність по країні – 5,6 на 100 тисяч населення.

В Інституті звертають увагу на «тривожну тенденцію»: за останній тиждень суттєво зменшилася кількість регіонів, у яких не фіксується нових випадків інфікування, натомість зросло число регіонів, у яких локальні випадки фіксуються. Чимало з них пов'язані з поверненням людей з відпусток, де вони підхопили вірус, а також з так званими родинними вечірками.

Як повідомлялося, станом на середину дня 4 серпня у світі зафіксовано 18 483 347 випадків COVID-19. 698 312 випадків - летальні, 11 708 718 осіб одужали.