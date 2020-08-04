Кількість хворих на COVID-19 в Росії наближається до 860 тисяч

У Російській Федерації за минулу добу виявлено 5121 новий випадок інфікування коронавірусом, загальна їх кількість зросла до 859 762-х.

Як передає Укрінформ, це випливає з інформації на сайті стопкоронавірус.рф.

За його даними, найбільше нових випадків COVID-19 зафіксовано в Москві - 691 осіб, 182 - у Свердловській області, 177 - в Ханти-Мансійському АО, 161 - в Московській області, 158 - в Петербурзі.

З початку епідемії від COVID-19 у Росії померли 14 327 пацієнтів, за добу - 144. Одужали за минулу добу 7863 особи, загалом з початку поширення коронавірусу - 660 235.

У вівторок стало відомо, що більше ніж третина всіх випадків просочення персональних даних хворих на COVID-19, які мали місце в світі, сталося в Росії (25 випадків з 72 інцидентів). Всі вони сталися з вини співробітників лікарень або інших організацій, які мали доступ до списків заражених.

За даними Worldometer, у світі підтверджено 18 463 215 випадків зараження коронавірусом, включаючи 697 730 летальних, одужали 11 691 457 осіб.

Фото: АА