Нагадування за матеріалами суду і даними журналістів-розслідувачів

Дехто пише, що 33 чи навіть 200 російських спецназівців, затриманих чи спрямованих до Білорусі - мало для перевороту.

То я вам нагадаю, як це було в Чорногорії, коли Росія саме в день виборів планувала убивство прем'єр-міністра і захоплення парламенту. Там в операції повинні були брати участь всього лише 50 чоловік, переважно із Сербії.

"Согласно с материалами суда, Шишмаков и Попов-Моисеев заплатили Синджеличу 200 тысяч евро, чтобы тот завербовал до 50 человек и закупил оружие.

В показаниях Синджелич признавался, что в сентябре 2016 года был в Москве, где и встретился с "русскими националистами", которые представились Эдуардом Широковым и Владимиром Поповым. По его словам, они дали понять, что имеют отношение к спецслужбам, и предложили ему следующий план.

В "час икс", вечером дня выборов 16 октября 2016 года, во время планировавшейся акции протеста оппозиции у здания парламента в Подгорице, участники переворота должны были разбиться на три группы: первая должна была попасть в парламент, переодевшись в полицейскую форму, вторая - смешаться с протестующией оппозицией, а третья - отвлечь и нейтрализовать спецназ полиции.

Старт перевороту должна была дать именно вторая группа, инициировав беспорядки и захват парламента.

Сценарий операции по насильственной смене власти предусматривал:

Проведение в правительственном квартале Подгорицы акции протеста из-за несогласия с результатами выборов (на которых, по всем прогнозам, должна была победить правящая партия под руководством тогдашнего премьер-министра Черногории Мило Джукановича).

Одновременно должны были быть обезврежены члены черногорского антитеррористического подразделения, после чего мятежники переоделись бы в их форму.

Чорногорія. Арешт за спробу перевороту

Эти псевдосиловики должны были прибыть на митинг и устроить провокационную стрельбу, чтобы создать впечатление, что часть правоохранителей перешла на сторону манифестантов.

Далее происходит захват органов власти, в частности парламента.

Одновременно планировалось совершить покушение на жизнь Джукановича – его должен был ликвидировать снайпер.

Одним из главных организаторов путча был лидер сербской радикальной националистической организации "Сербские волки" Александр (Саша) Синджелич. Он к тому времени уже успел "засветиться" и в ходе российской аннексии Крыма, и на Донбассе, был горячим сторонником "русского мира". Но после ареста Синджелич согласился сотрудничать с черногорским следствием и превратился из ключевого подозреваемого в главного свидетеля обвинения.

Именно благодаря показаниям и помощи Синджелича правоохранителям удалось узнать о деталях плана и уже осуществленных действиях путчистов.

Главными действующими лицами подготовки переворота были, как установило следствие:

- россияне, которых связывают с Главным разведывательным управления Генерального штаба Российской Федерации;

- граждане Сербии, преимущественно те, которые связаны либо с радикальными организациями, либо с сербскими силовыми структурами;

- лидеры черногорской пророссийской оппозиции – блока "Демократический фронт".

Кто же эти россияне, которые, по заключению суда, стояли за этой операцией?

Международная расследовательская группа Bellingcat и российское издание The Insider утверждали, что россиянин Владимир Попов – на самом деле Владимир Моисеев, и он служит в российской военной разведке.

Между 2006 и 2009 годами он прошел подготовку в военной части в Москве, где расположен, по данным журналистов, полк спецназа ГРУ. Известно также, что в 2015 году Моисеев/Попов жил в московском районе Черемушки в соседнем доме с "сотрудником ГРУ под прикрытием" Александром Мишкиным, с недавних пор известным всему миру как "Петров – друг Боширова", фанат "солсберецких шпилей" и участник покушения на Сергея Скрипаля в Великобритании.

А в 2014 году "Попова" подозревали в попытке организовать беспорядки в молдавской Гагаузии.

Эдуард Шишмаков, он же Широков, по данным журналистов-расследователей, учился в Военно-дипломатической академии Министерства обороны РФ, которая специализируется на подготовке военных дипломатов и сотрудников военной разведки. В 2014 году Шишмаков был военным атташе в Польше, но вернулся в Россию после скандала с вербовкой польского офицера.

В 2016 году он получил новый загранпаспорт на новую фамилию – Широков, но со старой фотографией (!), и именно с этим паспортом отправился на Балканы, где снова провалил операцию".

Олександр Палій

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