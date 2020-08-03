У польського сенатора виявили COVID-19, сесію відклали

Спікер Сенату Польщі Томаш Ґродзький відклав на тиждень проведення сесії верхньої палати польського парламенту після того як в одного сенатора виявили коронавірус.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Польське радіо.

Сесію відклали після того, як у сенатора Польської коаліції-Польської селянської партії Яна Філіпа Лібіцького був виявлений коронавірус.

Ґродзький підкреслив, що порядок денний засідання, початок якого перенесено на 11 серпня, залишається без змін.

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За його словами, з сенаторами, котрі не перебувають у Варшаві, зв’яжеться санітарно-епідеміологічна служба. «Тим, що знаходяться у Варшаві, ми намагатимемося організувати тестування. Адже ви знаєте, що зустріч з кимось і привітання з ним здалека – це ще не контакт. Це мають бути 15 хвилин, менш, ніж 1,5 метри, без захисту, з дотиком, з розмовою. Отже, в залежності від цього ми організуємо, ймовірно у середу, можливість обстеження», - додав він.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 3 серпня у світі зареєстровано 18 234 936 випадків коронавірусної інфекції. Зокрема 11 44 963 людини одужали, 692 794 померли.

Фото: PAP/Radek Pietruszka