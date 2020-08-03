У Румунії за добу понад 800 випадків COVID-19

У Румунії за минулі 24 години зареєстрували 823 нових випадки захворювання на коронавірус (COVID-19).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Romania-Insider.

Загальна кількість випадків коронавірусу в Румунії вже досягла 54 009. Із них 32 557 людей одужали.

З початку пандемії COVID-19 у Румунії від захворювання померли 2 432 особи.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 3 серпня у світі зареєстровано 18 234 936 випадків коронавірусної інфекції.

Фото: romania-insider.com