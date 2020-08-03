Італія вшанувала жертв Болонського теракту 40 років тому

Італія в неділю вшанувала жертв Болонського нападу, внаслідок якого 40 років тому загинули 85 людей, ще 200 зазнали ушкоджень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Euronews.

Ця подія досі є найкривавішою в історії Італійської Республіки від кінця Другої світової війни.

Другого серпня 1980 року потужний вибух сколихнув зал очікування центрального залізничного вокзалу італійського міста Болонья. І досі незрозуміло, хто саме стояв за нападом.

Влада поклала провину за напад на бойову фашистську групу NAR, на чолі з 21-річною Франческою Мамбро, але сама Мамбро стверджує, що вона невинувата.

У церемонії вшанування загиблих узяв участь президент Італії Серджо Маттарелла, який знову заявив про необхідність встановлення повної правди та справедливості.

Розслідування та пошуки причетних до тих подій тривають досі, оскільки кримінальну справу повністю не закрили.

У січні 2020 року Гілберто Каваліні, 67-річного колишнього члена групи NAR, засудили до довічного ув'язнення за надання логістичної підтримки нападникам.

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Як повідомлялося, у суботу 2 серпня 1980 року о 10:25 спрацювала бомба, захована в сумці, залишеній в залі очікування залізничного вокзалу Stazione di Bologna Centrale в італійському місті Болонья. Загинули 85 осіб, понад 200 осіб отримали поранення. Вибух було чути в радіусі багатьох кілометрів, він зруйнував більшу частину вокзалу і зачепив поїзд.

Фото: Paolo Ferrari