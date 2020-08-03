Трамп вимагає смертної кари для бостонського терориста Царнаєва

Трамп вимагає смертної кари для бостонського терориста Царнаєва

Укрінформ
Президент США Дональд Трамп вимагає засудити Джохара Царнаєва — організатора теракту на Бостонському марафоні у 2013 році — до смертної кари.

Як передає Укрінформ, про це лідер США написав на своїй сторінці у Twitter.

"Рідко хто-небудь заслуговує смертної кари більше, ніж бостонський підривник Джохар Царнаєв", - написав він.

Трамп зазначив, що суд погодився, що те, що сталося на марафоні було "одним з найстрашніших терактів в країні після звірств 11 вересня".

"Федеральний уряд повинен домагатися страти під час перегляду цієї глави процесу", - підкреслив Трамп.

Також він висловив невдоволення тим, що в цій справі так довго не вдається поставити крапку.

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Як відомо, 15 квітня 2013 року в центрі Бостона неподалік від фінішної межі традиційного марафону з інтервалом в 12 секунд пролунали два вибухи. Жертвами теракту стали три людини, понад 260 отримали поранення. Через кілька днів після цього поліція вийшла на слід організаторів вибухів — братів Тамерлана і Джохара Царнаєвих. При спробі затримання Тамерлан був убитий, а Джохар поранений і заарештований.

У квітні 2015 року Джохара Царнаєва визнали винним за всіма 30 пунктами звинувачення і засудили до смертної кари. Він перебуває у в'язниці суворого режиму Флоренс в штаті Колорадо.

Раніше, під час візиту до Флориди, Трамп назвав безглуздим рішення суду про скасування смертного вироку Царнаєву і назвав бостонського терориста "звіром, який вбив під час марафону дуже багато людей".

Фото: Білий Дім

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