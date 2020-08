Трамп вимагає смертної кари для бостонського терориста Царнаєва

Як передає Укрінформ, про це лідер США написав на своїй сторінці у Twitter.

"Рідко хто-небудь заслуговує смертної кари більше, ніж бостонський підривник Джохар Царнаєв", - написав він.

Rarely has anybody deserved the death penalty more than the Boston Bomber, Dzhokhar Tsarnaev. The court agreed that this “was one of the worst domestic terrorist attacks since the 9/11 atrocities”. Yet the appellate court tossed out the death sentence. So many lives lost....

Трамп зазначив, що суд погодився, що те, що сталося на марафоні було "одним з найстрашніших терактів в країні після звірств 11 вересня".

"Федеральний уряд повинен домагатися страти під час перегляду цієї глави процесу", - підкреслив Трамп.

....and ruined. The Federal Government must again seek the Death Penalty in a do-over of that chapter of the original trial. Our Country cannot let the appellate decision stand. Also, it is ridiculous that this process is taking so long!