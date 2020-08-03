Трамп вимагає смертної кари для бостонського терориста Царнаєва

Президент США Дональд Трамп вимагає засудити Джохара Царнаєва — організатора теракту на Бостонському марафоні у 2013 році — до смертної кари.

Як передає Укрінформ, про це лідер США написав на своїй сторінці у Twitter.

"Рідко хто-небудь заслуговує смертної кари більше, ніж бостонський підривник Джохар Царнаєв", - написав він.

Rarely has anybody deserved the death penalty more than the Boston Bomber, Dzhokhar Tsarnaev. The court agreed that this “was one of the worst domestic terrorist attacks since the 9/11 atrocities”. Yet the appellate court tossed out the death sentence. So many lives lost.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 2, 2020

Трамп зазначив, що суд погодився, що те, що сталося на марафоні було "одним з найстрашніших терактів в країні після звірств 11 вересня".

"Федеральний уряд повинен домагатися страти під час перегляду цієї глави процесу", - підкреслив Трамп.

....and ruined. The Federal Government must again seek the Death Penalty in a do-over of that chapter of the original trial. Our Country cannot let the appellate decision stand. Also, it is ridiculous that this process is taking so long! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 2, 2020

Також він висловив невдоволення тим, що в цій справі так довго не вдається поставити крапку.

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Як відомо, 15 квітня 2013 року в центрі Бостона неподалік від фінішної межі традиційного марафону з інтервалом в 12 секунд пролунали два вибухи. Жертвами теракту стали три людини, понад 260 отримали поранення. Через кілька днів після цього поліція вийшла на слід організаторів вибухів — братів Тамерлана і Джохара Царнаєвих. При спробі затримання Тамерлан був убитий, а Джохар поранений і заарештований.

У квітні 2015 року Джохара Царнаєва визнали винним за всіма 30 пунктами звинувачення і засудили до смертної кари. Він перебуває у в'язниці суворого режиму Флоренс в штаті Колорадо.

Раніше, під час візиту до Флориди, Трамп назвав безглуздим рішення суду про скасування смертного вироку Царнаєву і назвав бостонського терориста "звіром, який вбив під час марафону дуже багато людей".

Фото: Білий Дім