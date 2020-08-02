Друга хвиля коронавирусу: прем'єр Баварії не радить "збирати стадіони"

Перед загрозою другою хвилі захворюваності на COVID-19 полегшувати карантинні обмеження, зокрема, почати збирати стадіони футбольних фанатів, є неправильним.

Про це, як повідомляє Укрінформ, заявив у своєму Твітері прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер.

За його словами, треба рахуватися з тим, що "коронавірус повертається до нас з усією силою", отже можна говорити про другу хвилю хвороби, а відтак, неприпустимість пом’якшення обмежувальних заходів. Зедер додає, що сам є великим фанатом футболу, але "дуже скептично" ставиться до можливості відновлення ігор Бундесліги при стадіонах з 25 тисячами глядачів. Це, переконаний політик, було би "неправильним сигналом".

В недільному інтерв’ю Bild am Sonntag Зедер критикує людей, які стали необережними, "шахраїв та теоретиків змови", які хотіли б якомога швидше скасувати всі карантинні заходи. Натомість політик закликає до абсолютної пильності і виступає за більш жорсткі покарання за порушення правил.

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Він, зокрема, вважає за доцільне штрафувати тих громадян, які повертаються з відпусток з різних частин Європи, що є зонами ризику, і відмовляються здати тест, а також тих, хто не хоче бути в масці під час подорожі залізницею. Прем’єр звертається до концерну Deutsche Bahn слідкувати за тим, щоб пасажири дотримувались маскового режиму.

Як повідомлялося, штрафи за порушення карантинних правил є в Баварії одними з найжорсткіших у Німеччині. Днями, коли стало відомо про інфікування 174 сезонних робочих на одній із ферм у землі, Зедер оголосив про підвищення штрафів з 5 тисяч до 25 тисяч євро за порушення карантинних норм.

Баварія є найбільш постраждалою від коронавірусу федеральною землею ФРН. З 209 893 випадків інфікування по всій країні, за даними Інституту Роберта Коха станом на 2 серпня, на Баварію припадає 51 080. До того ж, перший випадок інфікування коронавірусом у ФРН також було виявлено саме в Баварії наприкінці січня 2020 року.

Фото: Niels Starnick, Bild