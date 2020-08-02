Злам твітер-акаунтів знаменитостей: у США поліція затримала підлітка

Поліція штату Флорида затримала 17-річного Грема Івана Кларка за звинуваченням у зламі облікових записів знаменитостей у мережі Twitter.

Як передає Укрінформ, про це пише The New York Times.

Як зазначає видання, у хакера було двоє спільників: один в Орландо США, інший – у Великій Британії.

Хакер зламав декілька десятків твіттер-акаунтів, зокрема засновника Microsoft Білла Гейтса, керівника Tesla та засновника SpaceX Ілона Маска, репера Каньє Веста, засновника Amazon Джефа Безоса, експрезидента США Барака Обами - загалом 130 облікових записів.

В облікових записах жертв з’являлися однакові твіти з закликом надсилати біткоіни на певні гаманці та обіцянкою повернути криптовалюту у подвійному розмірі. Шахраям вдалося отримати суму, еквівалентну 180 тисячам доларів США - за підрахунками NYT.