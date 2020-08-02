Коронавірус оновив антирекорд у Токіо: за добу майже 500 випадків

У столиці Японії за суботу було підтверджено 472 нові випадки зараження коронавірусом - це рекордне число з початку епідемії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.

Другий день поспіль добове зростання інфікування COVID-19 перевищило 400 випадків. У результаті загальна кількість хворих у Токіо сягнула 13 163.

Як зазначається, влада міста припускає, що таке зростання може бути пов'язане з виїздами городян на відпочинок під час чотириденних вихідних минулого місяця.

У зв'язку з цим мерія просить токійців утримуватися від споживання їжі та напоїв у групах, а також уникати спілкування на близькій відстані.

Крім того, повідомляється, що правління Токійського столичного округу планує попросити у понеділок власників караоке-барів і ресторанів, де подаються алкогольні напої, скоротити час роботи.