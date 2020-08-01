Протестні акції солідарності з Хабаровськом пройшли у 15 містах Росії

У суботу в багатьох російських містах проходять мирні акції солідарності з жителями Хабаровська, які вже третій тиждень масовими мітингами висловлюють незгоду з діями федеральної влади. Є затримані.

Як передає Укрінформ, про це повідомляють «Открытая Россия», МБХ-медіа, що ведуть всеросійський онлайн-репортаж.

«Акції солідарності з хабаровцями пройшли як мінімум у 15 російських містах. Крім Москви і Петербурга, учасників акцій затримували в Барнаулі (1 затриманий), Владивостоку (5 осіб, всіх відпустили), Краснодарі (1 затриманий), Спаську-Далекому (2 затриманих, залишені у відділенні на ніч), Казані (5 осіб) та Єкатеринбургу (2 затриманих)», - йдеться в повідомленні.

Фото: Александр Клокунов

Російські ЗМІ повідомляють, що в Петербурзі близько сотні людей пройшли Невським проспектом. Вони тримали в руках повітряні кульки і скандували «Хабаровськ!». Поліція перекрила їм дорогу, після чого як мінімум десятьох активістів затримали, решта розсіялася по довколишніх вулицях. У Петербургу затримали щонайменше 19 осіб, їх відвезли в три відділення поліції. У Москві кілька людей зібралися в Новопушкінському сквері. Поліція практично відразу почала жорсткі затримання. У Москві затримано щонайменше 15 осіб, один автозак виїхав до ВВС «Хамовники», другий стоїть біля Новопушкінського сквера.

Фото: @MBKhMedia

Акції і пікети також пройшли у Владивостоку, Казані, Єкатеринбургу, Челябінську, Краснодарі та інших містах - на кожну з них зібралося по кілька десятків людей, окремих активістів затримували. Найбільш численна акція була в Іркутську - там 170 чоловік пройшли невеликою ходою, після чого провели мітинг; поліція їм не перешкоджала.

Фото: Северо-Запад. МБХ медиа У Хабаровську протягом 22 днів проходять багатотисячні акції на підтримку колишнього губернатора Сергія Фургала, заарештованого за звинуваченням в організації вбивств. Найбільш численними акції бувають по суботах - на них виходять десятки тисяч осіб. Хоча акції неузгоджені, поліція, в основному, не перешкоджає учасникам протесту.

Фото: Северо-Запад. МБХ медиа

Як повідомлялося, 9 липня в Хабаровську затримали губернатора краю Сергія Фургала, який очолював регіон з осені 2018 року. Його звинуватили в організації вбивств і замахів на підприємців у 2004-2005 роках, після чого відправили до Москви і заарештували. З 11 липня в Хабаровську та інших містах краю, всього Далекого Сходу тривають мітинги на підтримку Фургала.