У Хабаровську - знову протести на підтримку заарештованого губернатора Фургала

У Хабаровську в суботу пройшла нова акція протесту на захист колишнього губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє російська служба ВВС.

Масові протести в Хабаровську тривають вже три тижні. Мітингувальники вимагають від Кремля відпустити звинуваченого в організації вбивств політика і відкликати Михайла Дегтярьова, якого направили йому на заміну.

Багатотисячна хода під зливою почалася десь опівдні за місцевим часом і завершилася мітингом біля будівлі крайової адміністрації. Чергову ходу намічено на восьму вечора 1 серпня.

За інформацією міської адміністрації, на акції у центрі міста зібралося близько 3,5 тис. осіб.

Як повідомлялося, 9 липня в Хабаровську затримали губернатора краю Сергія Фургала, який очолював регіон з осені 2018 року. Його звинуватили в організації вбивств і замахів на підприємців у 2004-2005 роках, після чого відправили до Москви і заарештували.

З 11 липня в Хабаровську та інших містах краю, всього Далекого Сходу тривають мітинги на підтримку Фургала.

20 липня президент РФ Путін підписав указ про звільнення Фургала з посади губернатора «у зв'язку зі втратою довіри». Тимчасово виконуючим обов'язки очільника краю був призначений інший діяч ЛДПР Михайло Дегтярьов.

Фото: ВВС