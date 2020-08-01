Хорватія продовжила до 15 серпня обмеження на в'їзд іноземців

Хорватія продовжила до 15 серпня обмеження на в'їзд іноземців

Укрінформ
Хорватія продовжила до 15 серпня діючі умови в'їзду іноземців, зокрема українців. 

Як передає Укрінформ, про це у Твіттер написав посол України в Хорватії Василь Кирилич.

"До уваги громадян України! 31.07. Хорватія продовжила до 15.08.20 діючі умови в‘їзду іноземців до країни. Українці й надалі в‘їжджатимуть до Хорватії на теперішніх умовах", - зазначив Кирилич.

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11 липня Хорватія ухвалила рішення про обов'язковість проходження 14-денної ізоляції для громадян третіх країн. Якщо ж у громадян є ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не пізніше 48 годин, ізоляція не потрібна. До 11 липня Хорватія була єдиною країною ЄС, яка впускала українців без обмежень.

Фото: croatiaweek.com

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