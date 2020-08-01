Хорватія продовжила до 15 серпня обмеження на в'їзд іноземців

Хорватія продовжила до 15 серпня діючі умови в'їзду іноземців, зокрема українців.

Як передає Укрінформ, про це у Твіттер написав посол України в Хорватії Василь Кирилич.

"До уваги громадян України! 31.07. Хорватія продовжила до 15.08.20 діючі умови в‘їзду іноземців до країни. Українці й надалі в‘їжджатимуть до Хорватії на теперішніх умовах", - зазначив Кирилич.

До уваги громадян України!

31.07. Хорватія продовжила до 15.08.20 діючі умови в‘їзду іноземців до країни. Українці й надалі в‘їжджатимуть до Хорватії на теперішніх умовах. #КонсулПоруч https://t.co/6mdf6OxMsX pic.twitter.com/sg5eXcOglE — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) July 31, 2020

11 липня Хорватія ухвалила рішення про обов'язковість проходження 14-денної ізоляції для громадян третіх країн. Якщо ж у громадян є ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не пізніше 48 годин, ізоляція не потрібна. До 11 липня Хорватія була єдиною країною ЄС, яка впускала українців без обмежень.

Фото: croatiaweek.com