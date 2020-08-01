Кількість випадків коронавірусу у світі наближається до 18 мільйонів

За нову добу у світі зафіксували вже 17 918 нових випадків коронавірусу, 852 особи загинули.

Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.

Станом на ранок 1 серпня у світі зареєстровано 17 770 735 випадків коронавірусу, зокрема 683 245 смертей і 11 167 700 одужань.

Найбільше нових випадків у Мексиці - там за сьогодні зареєстрували 8 458 нових інфекцій, загинули 688 осіб.

В Індії, яка посідає третю позицію в антирейтингу за кількістю хворих, виявили 3 690 нових випадків (загалом 1 700 744).

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У Болівії та Казахстані - 1 555 і 1 289 нових випадків відповідно.

У США на сьогодні зафіксували 4 706 059 випадків (170 нових), зокрема 156 752 смерті (5 нових) і 2 327 791 випадок одужання.

У Бразилії - 2 666 298 випадків, з них 92 568 осіб загинули та 1 884 051 видужав.

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