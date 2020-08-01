У Каталонії продовжили обмеження щодо нічних розваг

Місцева влада іспанської Каталонії прийняла рішення не відкривати заклади нічних розваг у регіоні на тлі несприятливої епідеміологічної ситуації.

Про це повідомляє El Periodico .

"Епідеміологічна ситуація у Каталонії змусила в цю п’ятницю вжити спеціальних заходів з метою стримування епідемії COVID-19 та захисту здоров'я населення цього регіону", - йдеться у повідомленні.

Через несприятливу епідеміологічну ситуацію влада вирішила призупинити відкриття закладів нічного життя по всій Каталонії.

Згідно з рішенням місцевої влади, в регіоні не відкриються дискотеки, танцювальні зали, паби та будь-які приміщення, які мають ліцензію на діяльність нічних клубів та шоу.

Наразі у регіоні зафіксовано 96 614 позитивних випадків коронавірусу SARS-CoV-2, підтверджених діагностичним методом (експрес-тест або ПЛР-тестом)