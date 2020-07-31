В Італії зростає кількість летальних випадків від COVID-19

Протягом останньої доби в Італії зафіксували 9 летальних випадків унаслідок хвороби COVID-19. Минулої доби таких було 3.

Про це повідомляє агенція ANSA.

"Зростання випадків коронавірусу в Італії триває. Протягом останніх 24 годин кількість підтверджених випадків зросла на 379 (вчора було 386), свідчать дані Міністерства охорони здоров’я. Кількість померлих становить 9 (вчора їх було 3)", - йдеться у повідомленні.

Загальна кількість підтверджених випадків захворювання COVID-19 в Італії наразі становить 247 537.

Загальна кількість померлих унаслідок епідемії - 35 141.

Число тих, хто одужав від недуги, становить 199 974.

Станом на вечір 31 липня у світі загалом зафіксовано 17 608 252 випадків COVID-19, з яких 679 251 - летальні, 11 014 165 осіб одужали.

Фото: АА