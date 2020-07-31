У ПАР за добу виявили понад 11 тисяч випадків коронавірусу

У ПАР протягом четверга зафіксували понад 11 тисяч нових випадків хвороби COVID-19.

Про це повідомляє ABC News.

"Міністерство охорони здоров'я Південної Африки повідомило, що протягом четверга загалом в країні було зареєстровано 11 066 нових випадків захворювання на COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Згідно з даними, оприлюдненими вранці в п'ятницю Національним департаментом охорони здоров’я Південної Африки, загальна кількість випадків захворювання в ПАР становить 482 169, з них 7 812 пацієнтів померли.

Станом на вечір 31 липня у світі загалом зафіксовано 17 608 252 випадків COVID-19, з яких 679 251 - летальні, 11 014 165 осіб одужали.