У Росії кількість випадків COVID-19 перевищила 838 тисяч
Це випливає з інформації на сайті стопкоронавірус.рф.
За його інформацією, найбільша кількість нових випадків COVID-19 була зафіксована в Москві (695 осіб), Свердловській області (210), Ханти-Мансійському АО (171), Петербурзі (159).
З початку епідемії від COVID-19 в Росії померло 13 939 пацієнтів, за добу - 161. Одужали за минулу добу 8 735 осіб, всього з початку поширення коронавірусу - 637 217.
У п'ятницю, 31 липня, губернатор Ямало-Ненецького АТ Росії Дмитро Артюхов, який є наймолодшим керівником регіону в РФ, повідомив, що він заразився COVID-19.
Раніше, на початку тижня стало відомо, що депутат Держдуми РФ, колишній біатлоніст Антон Шипулін захворів на коронавірус разом зі своєю сім'єю. Зараження сталося після відпочинку в Сочі. Про те, наскільки близькими були контакти Шипуліна з іншими депутатами і громадськими діячами, не повідомлялося.
За даними Worldometer, в світі підтверджено 17 513 361 випадки зараження коронавірусом, включаючи 677 559 летальних, одужало 10 967 027 людей.