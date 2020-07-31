Путін підписав закон про триденне голосування

Президент Росії Володимир Путін підписав закон про можливість проводити триденне голосування на виборах і референдумах.

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Закон, підписаний Путіним 31 липня, дозволяє виборчкомам організовувати голосування на виборах і референдумах протягом трьох днів.

Як повідомлялося, 21 липня Держдума РФ в остаточному читанні схвалила поправки до виборчого законодавства, які дозволяють розтягувати голосування на будь-яких рівнях на три дні.

Такий метод був уже випробуваний під час голосування щодо поправок до Конституції. Влада пояснила це необхідністю забезпечити безпеку учасників плебісциту на тлі пандемії коронавірусу. При цьому, за словами експертів, багатоденні вибори створюють значні можливості для фальсифікацій.

24 липня голова Центрвиборчкому Росії Елла Памфілова заявила, що дострокове голосування на виборах у вересні буде організовано вже на найближчих виборах у Росії - з 11 по 12 вересня 2020 року, а 13 вересня пройде основний день голосування.

У поточному році в російський Єдиний день голосування 13 вересня заплановані прямі губернаторські вибори у 18 регіонах, 11 кампаній з виборів законодавчих зборів і вибори міських дум у 22 столицях суб'єктів.