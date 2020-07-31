У Польщі - рекордна кількість випадків COVID-19 за добу

У Польщі - рекордна кількість випадків COVID-19 за добу

Укрінформ
Міністерство здоров'я Польщі зареєструвало за добу 657 нових випадків захворювання на коронавірус (COVID-19) за добу.

Про це повідомляє Польське радіо.

"У Польщі - черговий рекорд добових заражень коронавірусом. Сьогодні Міністерство здоров'я Польщі повідомило про рекордну кількість 657 нових випадків зараження вірусом SARS-CoV-2. З цього числа 160 випадків підтверджено в Сілезії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Мазовєцькому воєводстві виявлено 104 нові випадки зараження коронавірусом, у Малопольському – 77.

За словами віцеміністра здоров'я Польщі Вальдемара Краски, на високий добовий рівень нових випадків зараження коронавірусом впливає проведення великої кількості тестів, за останню добу їх проведено 35 тисяч.

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Зазначається, що від початку епідемії коронавіурсу у Польщі підтверджено 45 688 випадків захворювання на коронавірус, від COVID-19 померли 1 716 осіб. Водночас, вже 33 987 осіб одужали.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 31 липня у світі загалом з 17 476 105 випадків коронавірусу 676 759 - летальні, 10 939 473 осіб одужали.

Фото: angellodeco/ Shutterstock

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