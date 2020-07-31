У Польщі - рекордна кількість випадків COVID-19 за добу

Міністерство здоров'я Польщі зареєструвало за добу 657 нових випадків захворювання на коронавірус (COVID-19) за добу.

Про це повідомляє Польське радіо.

"У Польщі - черговий рекорд добових заражень коронавірусом. Сьогодні Міністерство здоров'я Польщі повідомило про рекордну кількість 657 нових випадків зараження вірусом SARS-CoV-2. З цього числа 160 випадків підтверджено в Сілезії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Мазовєцькому воєводстві виявлено 104 нові випадки зараження коронавірусом, у Малопольському – 77.

За словами віцеміністра здоров'я Польщі Вальдемара Краски, на високий добовий рівень нових випадків зараження коронавірусом впливає проведення великої кількості тестів, за останню добу їх проведено 35 тисяч.

Зазначається, що від початку епідемії коронавіурсу у Польщі підтверджено 45 688 випадків захворювання на коронавірус, від COVID-19 померли 1 716 осіб. Водночас, вже 33 987 осіб одужали.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 31 липня у світі загалом з 17 476 105 випадків коронавірусу 676 759 - летальні, 10 939 473 осіб одужали.

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