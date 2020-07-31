На Кіпрі зобов'язали носити маски у закритих приміщеннях

Влада Кіпру прийняла рішення про обов'язкове носіння захисних масок у закритих приміщеннях. Рішення набуває чинності від опівночі сьогодні.

Про це повідомляє Cyprus Mail.

"Кожен буде зобов'язаний носити маску у закритих приміщеннях з опівночі п’ятниці, а тих, хто цього не робитиме, штрафуватимуть на 300 €", - заявив міністр охорони здоров'я країни Константінос Іоанну.

Він також оголосив про обмеження на збори в районі Лімасол, центрі нещодавнього спалаху коронавірусу. Зокрема, там зможуть збиратися разом не більше 10 людей, тоді як максимальна кількість клієнтів у ресторанах, кафе та барах зменшилась до 75 у приміщенні та 150 на відкритому повітрі.

Загалом, нові обмежувальні заходи стосуються обов'язкового використання масок у торгівельних центрах, банках, супермаркетах, лікарнях та церквах.

Влада Кіпру також збільшить щоденну кількість тестувань на коронавірус на летовищах країни з 600 до 1 000, в основному зосереджуючись на кіпріотах, що повертаються з відпусток, сказав Іоанну.

Поліція Кіпру посилить перевірки осіб, які перебувають на самоізоляції та прибули з країн категорії С або тісно контактували з людьми, у яких виявили коронавірус.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 31 липня у світі загалом з 17 476 105 випадків коронавірусу 676 759 - летальні, 10 939 473 осіб одужали.

Фото з сайту cyprus-mail.com