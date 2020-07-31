Затримання “вагнерівців” у Білорусі: як реагує і чого очікує Кремль

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі сподіваються, що затримані в Білорусі 33 російських громадян будуть відпущені.

Про це повідомляє Інтерфакс.

За його словами, Кремль очікує, що «найближчим часом Мінськ розбереться в ситуації і відпустить цих громадян». Пєсков також заявив, що досі інформації, що обгрунтовує їхнє затримання, не було надано Москві.

Прессекретар президента РФ вважає, що затримання 33 російських громадян у Білорусі не зовсім вкладається в параметри відносин Москви і Мінська, які знаходяться в союзі.

За його словами також ясно, що контакту двох президентів - Володимира Путіна й Олександра Лукашенка - поки що не було. Пєсков зазначив, що зараз діалог здійснюється по лінії МЗС і посольства РФ у Мінську.

Як повідомлялося, правоохоронні органи Білорусі заявили, що в ніч на 29 липня затримали під Мінськом 33 бойовиків іноземної приватної військової компанії. Тому президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав надзвичайну нараду з членами Ради безпеки країни.

Приватну армію Вагнера пов'язують з бізнесменом Євгеном Пригожиним, відомим як "кухар Путіна". Бійці Вагнера брали участь у війні на Донбасі і в Сирії.

У МЗС України зазначили, що виявлення і затримання найманців російської приватної компанії Вагнера під Мінськом підтверджує, що їх використовують у різних країнах світу, і вони становлять загрозу.

В Офісі Президента повідомили, що Україна наполягатиме на екстрадиції бойовиків приватної військової компанії Вагнера, затриманих у Білорусі, і звернеться до білоруської сторони з відповідним клопотанням з дотриманням усіх процедур.

Сьогодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що МЗС України отримав список затриманих у Білорусі бойовиків приватної військової компанії Вагнера і передасть цей документ компетентним органам для перевірки на предмет вчинення цими особами злочинів в Україні та участі у воєнних діях.