"Маленька переможна війна" за кордонами РФ матиме для Путіна високу ціну – російський опозиціонер

Кремль може наважитися на нову зовнішньополітичну військову авантюру з огляду на протести у Хабаровську, але такий вчинок матиме для Путіна зависоку ціну у внутрішній політиці.

Про це у четвер під час вебінару на тему «Хабаровськ підіймається: протести на Далекому Сході Росії», який був організований за сприяння громадської організації «Відкрита Росія» та Атлантичної Ради, заявив російський політичний та опозиційний діяч Володимир Мілов.

Саме так він відповів на запитання кореспондента Укрінформу, чи може президент Росії вдатися до улюбленого прийому – «маленької переможної війни» за кордонами Росії, щоб «заспокоїти» протести у Хабаровську та у ширшому регіоні?

«Важливо розуміти, що всі нещодавні зовнішньополітичні авантюри Путіна мали відносно малу ціну. Він дуже боїться втягнутися у кампанії, які будуть мати дуже високу ціну, з точки зору витрат або з точки зору людських життів…. Коли ви запитуєте про цей варіант, подумайте про те, що такі дії будуть мати для нього (Путіна) високу ціну. Будь-то Білорусь, Балтійські країни, Африка, Близькій Схід, будь-де, - там зараз всі думають про те, ким є росіяни і що вони роблять. Тож, найбільш ймовірно, будь-яка з таких кампаній матиме для нього високу ціну, що є забороняючим фактором у вимірі внутрішньої політики. Ми маємо це враховувати», - зауважив російський політик.

Він висловив переконання, що Путін пам’ятає досвід Афганістану, і чим ця кампанія завершилася для Радянського Союзу, і не хоче його повторення. До цього він мав «безкровну» операцію із захоплення Криму. Були ще військові дії в Сирії, де проводилися, переважно, повітряні бомбардування без залучення жодних військ на місці події, за виключенням «вагнерівців», але, за словами Володимира Мілова, росіяни не знають, хто ці люди, і вони для них не є «нашими».

«Теж саме на Донбасі. Чи ви знаєте, хто найбільш брутально переслідуються в Росії, навіть більше за політичну опозицію або природоохоронних активістів? Це ті люди, що підіймають голос проти всіх обмежень з боку ФСБ для родин тих, хто був вбитий на Донбасі та привезений в Росію, щоб буди десь там похованим. Це абсолютна таємниця. Вони «ламають» кожного, хто намагається говорити про це, щоб зберігати присутність на Донбасі та тримати її подалі від уваги медіа», - сказав російський опозиціонер.

Як повідомляв Укрінформ, у Хабаровську в суботу, 25 липня, відбулася нова несанкціонована акція протесту на захист колишнього губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала. В акції взяли участь кілька десятків тисяч осіб - за оцінкою російських ЗМІ, приблизно на третину більше, ніж під час попередніх суботніх акцій, 18 і 11 липня, які були названі наймасовішими в історії Хабаровська (тоді за приблизними підрахунками учасників було близько 50 тисяч).

Повідомлялося також, що акції протесту на підтримку Сергія Фургала 25 липня пройшли у Владивостоці, Южно-Сахалінську, а також Комсомольську-на-Амурі.

9 липня в Хабаровську було затримано губернатора краю Сергія Фургала, який очолював регіон з осені 2018 року. Його звинуватили в організації вбивств і замахів на підприємців у 2004-2005 роках, після чого відправили до Москви й заарештували. З 11 липня в Хабаровську та інших містах краю, всього Далекого Сходу тривають мітинги на підтримку Фургала.

20 липня президент РФ Путін підписав указ про відсторонення Фургала з посади губернатора «у зв'язку з втратою довіри». Тимчасово виконуючим обов'язки глави краю був призначений інший діяч ЛДПР Михайло Дегтярьов.