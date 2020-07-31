У В’єтнамі зафіксували першу смерть від COVID-19

У В'єтнамі зареєстрували перший летальний випадок від коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє Nikkei Asian Review.

«В'єтнам підтвердив перший летальний випадок від коронавірусу після смерті 70-річного чоловіка, який пройшов позитивний тест в Данангу, де вірус знову з’явився в країні минулого тижня…», - йдеться у повідомленні.

Крім того, раніше у пʼятницю, 31 липня, В’єтнам повідомив про 45 нових випадків коронавірусу — це найбільше добове зростання у країні.

За даними сайту Worldometer, загальна кількість хворих зросла до 509.

Варто зазначити, що у Вʼєтнамі з початку пандемії не було зафіксовано жодного летального випадку від COVID-19.

Однак нещодавно у місті Дананг стався спалах коронавірусної інфекції через наплив туристів. У зв’язку з цим влада країни оголосила про призупинку всіх внутрішніх пасажирських рейсів до та з міста Дананг на 15 днів починаючи з 28 липня.

Як повідомлялося, станом на ранок 31 липня у світі зафіксовано понад 17,4 мільйона випадків коронавірусу COVID-19.