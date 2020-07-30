У Йорданії понад 800 осіб отруїлися шаурмою в ресторані

У Йорданії від харчового отруєння їжею з ресторану загинула п'ятирічна дитина і більш як 800 осіб госпіталізовано.

Про це повідомляє ВВС.

«Дитина померла і понад 800 осіб були доставлені в лікарню після харчового отруєння їжею в ресторані за межами столиці Йорданії Аммана», - йдеться у повідомленні.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що в ресторані пропонувалися недорога шаурма і м'ясні закуски в гриль-барі.

П'ятирічний хлопчик був одним з 826 осіб, яких доставлили в лікарню після того, як у понеділок увечері в районі Айн-ель-Башра на північному заході Аммана були виявлені перші випадки харчового отруєння. Хлопчик страждав від серцевої недостатності, і лікарі не змогли його врятувати.

Представники органів охорони здоров'я з'ясували, що м'ясо не було охолоджене до необхідних температур, що, ймовірно, стало причиною отруєнь.

Трьох осіб, включаючи власника ресторану, затримано.

Фото: Berthold Werner, uk.wikipedia.org