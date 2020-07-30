Кортеж віцепрезидента США потрапив у аварію

Колона автомобілів, автобусів та поліцейських мотоциклів, яка супроводжувала віцепрезидента США Майкла Пенса до місця проведення виборчої кампанії в штаті Пенсильванія, потрапила в незначну ДТП.

Про це повідомив на власній Твітер-сторінці директор з питань комунікацій телекомпанії C-SPAN Говард Мортан.

"Автобус з туру Пенса потрапив у незначну ДТП із самоскидом на шляху до одного з місць проведення кампанії під Пітсбургом", - зазначається в повідомленні.

Per @KDKA --



.@VP Pence "tour bus has been involved in a minor accident with a dump truck on the way to a campaign stop outside of Pittsburgh."https://t.co/oTYtcF9ZqY pic.twitter.com/4LgGlMvhWn — Howard Mortman (@HowardMortman) July 30, 2020

При цьому на розміщених під текстом фото видно, що ДТП сталася на крутому повороті. З деяких світлин можна також зрозуміти, що на місці інциденту постраждав принаймні ще один поліцейський мотоцикліст із кортежу віцепрезидента.

За попередньою інформацією, аварія сталася близько 11-ї дня за місцевим часом. Віцепрезидент США не постраждав та продовжив шлях до місця проведення кампанії у своєму лімузині.