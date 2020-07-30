У Гонконзі на парламентських виборах заборонили балотуватися 12 опозиціонерам

У Гонконзі заборонили балотуватися на майбутніх виборах до місцевого парламенту 12 кандидатам-опозиціонерам, які виступають за демократію в регіоні.

Про це повідомляє BBC.

«Влада Гонконгу заборонила балотуватися на майбутніх виборах 12 кандидатам, які виступають за демократію», - йдеться у повідомленні.

Серед опозиціонерів є двоє відомих активістів Джошуа Вонг та Лестер Шум.

Як повідомляє BBC, опозиція сподівалася отримати більшість у місцевому парламенті на вересневих виборах після того, як Пекін ухвалив суперечливий закону про нацбезпеку Гонконгу.

Проте понад десяти опозиціонерам було відмовлено, адже, на думку місцевої влади, вони не зможуть виконувати обов’язки депутатів, бо виступають за незалежність Гонконгу, закликають іноземні уряди до втручанні у справи регіону та виступають проти ухваленого Китаєм закону про нацбезпеку Гонконгу.

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Як повідомлялося, 30 червня Постійний комітет Всекитайських зборів народних представників ухвалив закон про забезпечення національної безпеки в Гонконгу. Відповідно до закону, центральна влада КНР створить у цьому адміністративному районі спеціальні органи держбезпеки, на які не поширюватиметься юрисдикція влади Гонконгу.

Багато країн розкритикували це рішення Пекіна, стверджуючи, що ухвалення такого закону порушує принцип "одна країна - дві системи".