У Білорусі дружину колишнього претендента на посаду президента викликали на допит
Як повідомляє TUT.BY, повістку Цепкало вручили в четвер уранці співробітники ДАІ, які зупинили її машину.
«Зараз я їду давати показання в МВС. У мене в повістці написано, що я повинна з'явитися для надання свідчень», - повідомила Цепкало.
Також уранці затримали її сестру - співробітницю Білгазпромбанку.
«Також хочу заявити, що сьогодні вранці мою сестру, співробітницю Білгазпромбанку, невідомі люди в цивільному прямо з парковки забрали, посадили в автомобіль і повезли в невідомому напрямку. Куди повезли - я не знаю. Може бути, це МВС - для дачі свідчень, може бути, КДБ, я не знаю», - заявила Вероніка Цепкало.
Вона наголосила, що розцінює це як політичний тиск на кампанію об'єднаного штабу.
Як повідомлялось, вибори президента Білорусі заплановані на 9 серпня.
24 липня колишній претендент на посаду президента Білорусі опозиціонер Валерій Цепкало терміново покинув країну через загрозу арешту.
Прихильники опозиції обвинувачують Лукашенка, який керує країною з 1994 року, в переслідуванні своїх політичних суперників.
Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY