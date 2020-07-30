У Білорусі дружину колишнього претендента на посаду президента викликали на допит

Дружину експретендента на посаду президента Білорусі Вероніку Цепкало викликали в МВС для дачі свідчень у перевірці, яку проводять стосовно Валерія Цепкала.

Як повідомляє TUT.BY, повістку Цепкало вручили в четвер уранці співробітники ДАІ, які зупинили її машину.

«Зараз я їду давати показання в МВС. У мене в повістці написано, що я повинна з'явитися для надання свідчень», - повідомила Цепкало.

Також уранці затримали її сестру - співробітницю Білгазпромбанку.

«Також хочу заявити, що сьогодні вранці мою сестру, співробітницю Білгазпромбанку, невідомі люди в цивільному прямо з парковки забрали, посадили в автомобіль і повезли в невідомому напрямку. Куди повезли - я не знаю. Може бути, це МВС - для дачі свідчень, може бути, КДБ, я не знаю», - заявила Вероніка Цепкало.

Вона наголосила, що розцінює це як політичний тиск на кампанію об'єднаного штабу.

Як повідомлялось, вибори президента Білорусі заплановані на 9 серпня.

24 липня колишній претендент на посаду президента Білорусі опозиціонер Валерій Цепкало терміново покинув країну через загрозу арешту.

Прихильники опозиції обвинувачують Лукашенка, який керує країною з 1994 року, в переслідуванні своїх політичних суперників.

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY