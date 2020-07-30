Американських конгресменів зобов’язали носити маски

Членів Палати представників США зобов’язали носити захисні маски у будівлі законодавчого органу після виявлення у одного з конгресменів коронавірусу.

Про це заявила спікер Палати представників Ненсі Пелосі, повідомляє CNN.

"Члени й помічники повинні будуть завжди носити маски, коли перебувають у будівлі Палати представників", - сказала вона. В разі відсутності маски їм буде заборонено вхід до будівлі.

За словами Пелосі, конгресменам буде дозволено зняти маску, коли вони братимуть слово для виступу.

Зазначається, що відповідне рішення було ухвалене після того, як конгресмен з Техасу Луї Гомерт, який раніше спілкувався з колегами й відмовлявся носити маску, отримав позитивний тест на коронавірус.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 30 липня у світі зареєстровано 17 187 414 випадків COVID-19, з них 670 201 - летальні, ще 10 697 976 осіб одужали. 1%, або 66 390 хворих у світі, перебувають у серйозному або критичному стані.

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