У ресторані в Японії стався вибух, є загиблий та поранені
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Укрінформ
В японській префектурі Фукусіма через вибух газу в ресторані щонайменше одна людина загинула, ще 17 осіб постраждали.
Про це повідомляє японське агентство Kyodo News.
«Я почув звук, ніби щось впало на мій будинок, і відчув сильне тремтіння», - розповів 63-річний місцевий житель.
У ресторані проходили ремонтні роботи, які мали відновитися 31 липня, заявили в поліції.
Знімки з місця інциденту свідчать, що через вибух навколишні будинки пошкоджені, а сам ресторан повністю знищений.
Рятувальники просять місцевих жителів не наближатися до місця вибуху.
Деталі з’ясовуються.
Фото: Kyodo