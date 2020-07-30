У ресторані в Японії стався вибух, є загиблий та поранені

В японській префектурі Фукусіма через вибух газу в ресторані щонайменше одна людина загинула, ще 17 осіб постраждали.

Про це повідомляє японське агентство Kyodo News.

«Я почув звук, ніби щось впало на мій будинок, і відчув сильне тремтіння», - розповів 63-річний місцевий житель.

Як зазначається, вибух у ресторані міста Коріяма стався близько 9:00 за місцевим часом. Пожежні служби та поліція вважають, що він був спричинений витоком газу.

У ресторані проходили ремонтні роботи, які мали відновитися 31 липня, заявили в поліції.

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Знімки з місця інциденту свідчать, що через вибух навколишні будинки пошкоджені, а сам ресторан повністю знищений.

Рятувальники просять місцевих жителів не наближатися до місця вибуху.

Деталі з’ясовуються.

Фото: Kyodo