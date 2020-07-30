Паломники почали перший після карантину великий хадж у Мецці

Паломники почали перший після карантину великий хадж у Мецці

Укрінформ
Групі паломників по 20 осіб у масках почали перший після карантина великий хадж у Мецці.

Про це повідомляє турецьке видання Daily Sabah.

«Всього 1000 людей, які вже проживають у Саудівській Аравії, були відібрані для участі у хаджі. Дві третини - іноземні резиденти, представники 160 різних національностей. Третина - саудити, з числа силовиків та медичний персонал», - йдеться у повідомленні.

Вперше в історії Саудівської Аравії уряд заборонив мусульманам в'їжджати в королівство з-за кордону для виконання хаджу, щоб обмежити опромінення коронавірусу.

Паломники, які були відібрані для хаджу після подання заявки через інтернет-портал, повинні були бути віком від 20 до 50 років, здорові, без жодних симптомів коронавірусу. Перевага надавалася тим, хто раніше не виконував хадж.

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Паломники проходили тестування на коронавірус, надягаючи браслети, які підключаються до їхніх телефонів і стежать за переміщенням. Перед початком хаджу в середу потрібно було залишатися на карантині вдома та в своїх готельних номерах у Мецці. Вони також потребуватимуть на карантині протягом тижня після закінчення хаджу у неділю.

Цього року через світову пандемію міжнародним ЗМІ не дозволено висвітлювати хадж з Мекки.

Фото: Daily Sabah

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