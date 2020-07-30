Паломники почали перший після карантину великий хадж у Мецці

«Всього 1000 людей, які вже проживають у Саудівській Аравії, були відібрані для участі у хаджі. Дві третини - іноземні резиденти, представники 160 різних національностей. Третина - саудити, з числа силовиків та медичний персонал», - йдеться у повідомленні.

Вперше в історії Саудівської Аравії уряд заборонив мусульманам в'їжджати в королівство з-за кордону для виконання хаджу, щоб обмежити опромінення коронавірусу.

Паломники, які були відібрані для хаджу після подання заявки через інтернет-портал, повинні були бути віком від 20 до 50 років, здорові, без жодних симптомів коронавірусу. Перевага надавалася тим, хто раніше не виконував хадж.

Паломники проходили тестування на коронавірус, надягаючи браслети, які підключаються до їхніх телефонів і стежать за переміщенням. Перед початком хаджу в середу потрібно було залишатися на карантині вдома та в своїх готельних номерах у Мецці. Вони також потребуватимуть на карантині протягом тижня після закінчення хаджу у неділю.

Цього року через світову пандемію міжнародним ЗМІ не дозволено висвітлювати хадж з Мекки.

Фото: Daily Sabah