Носіння масок у громадських місцях з суботи в Литві знову буде обов'язковим

Уряд Литви в середу схвалив пропозицію комітету з COVID-19 повернути обов'язкове носіння масок у громадських місцях з суботи, 1 серпня.

Про це повідомляється на сайті національного телерадіомовлення LRT.

«Я готовий запровадити додаткову вимогу для носіння масок. Вона почне діяти з суботи», - сказав на засіданні уряду Ельвінас Янкявічус, який тимчасово заміщає міністра охорони здоров'я Литви Ауреліюса Верігу.

Канцлер уряду Альгірдас Стончайтіс заявив, що настійно рекомендується носити маски вже з середи.

Пропозиція повернутися до обов'язкового носіння масок була попередньо схвалена в понеділок комітетом з управління ситуацією COVID-19. Було вирішено повернутися до обов'язкового носіння масок у громадських місцях, оскільки кількість нових випадків захворювання на COVID-19 зросла.

За минулу добу в Литві встановлено 16 нових випадків коронавірусу. Глава Вільнюського департаменту Національного центру громадського здоров'я Роланда Лінгене каже, що «ситуація почала драматизуватися». Якщо в п'ятницю показник зараження був 3,7, то зараз - більше 5 випадків на 100 тисяч жителів. Два випадки з нових - ввезені, 7 - пов'язані з інфікованими раніше, 7 випадків уточнюються. Найбільше заражених - у Вільнюсі, далі йдуть Каунас і Паневежис.

Тим часом, поліція Литви обіцяє активно співпрацювати з магазинами і службами безпеки, щоб забезпечити дотримання цієї вимоги.

«У нас є право складати протоколи, але ми бачимо, що нам потрібно інтенсивніше працювати з самими установами, щоб вони самі дотримувалися цих процедур», - сказав генеральний комісар поліції Литви Ренатас Пожела.

За його словами, відкриті громадські місця є пріоритетом для поліції.

Згідно з Кодексом про адміністративні правопорушення, за недотримання розпорядження носити маску людину каратимуть штрафом від 500 до 1,5 тис. євро, юридичну особу - від 1,5 до 6 тисяч євро. Якщо штраф сплачено протягом 15 календарних днів, застосовується половина мінімального штрафу.

«Людина повинна сплачувати в установлені строки. Якщо ви не платите, то 250 перетворюється на 500 євро », - сказав Пожела.

За даними Національного центру охорони громадського здоров'я Литви (NVSC), загальна кількість інфікованих у країні на середу становить 2 043 особи. Померли 80 пацієнтів. Одужали 1 634 особи.