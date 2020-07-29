В Італії різко зросла добова кількість випадків COVID-19

Протягом останньої доби в Італії зафіксували 289 нових випадків захворювання на COVID-19, тоді як неапередодні зареєстрували 212 випадків хвороби.

Про це повідомляє агенція ANSA.

"Протягом останніх 24 годин кількість випадків захворювання зросла на 289 (вчора їх було 212)", - йдеться у повідомленні.

Загальна кількість випадків коронавірусу в Італії збільшилася до 246 776.

Протягом останньої доби в Італії від COVID-19 померли 6 людей (вчора було 12), загальна кількість летальних випадків зросла до 35 129.

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Число одужавших від хвороби людей в Італії становить 199 031.

Нагадаємо, загальна кількість випадків захворювання хворобою COVID-19 у світі зросла до 17 007 350, загальна кількість летальних випадків унаслідок пандемії у світі наразі становить 665 714. Одужало від недуги уже 10 534 682.

фото: ANSA