В Австралії лютує буревій – хвилі на узбережжі сягають 11 метрів

Південний схід Австралії вразили потужний шторм та повінь.

Про це повідомляє 9 News у Youtube.

"Негода лютувала декілька днів навколо більшої частини Нового Південного Вельсу. І хоча зливи вже не такі інтенсивні, стихія ще не зовсім відійшла", - зазначає метеорологічна служба штату Новий Південний Вельс у Twitter.

Been a wild few days around much of #NSW & while the #rain has eased for most, the system isn't quite done yet. Big #surf is already pounding places like Carters Headland, Kianga & more is still to come. Warnings here https://t.co/AZaM3S1o1y 📸 Insta @andymck_photo @nswpolice pic.twitter.com/stzh5uzDvb — Bureau of Meteorology, New South Wales (@BOM_NSW) July 27, 2020

Як зазначається, у Новому Південному Вельсі випало до 350 мм опадів, підтоплено населені пункти, повалено велику кількість дерев, хвилі на узбережжі досягали 11 м у висоту. Рятувальники за кілька днів отримали понад дві тисячі звернень про допомогу, зокрема від автомобілістів на затоплених шляхах та фермерів.

фото: Twitter