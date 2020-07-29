В Австралії лютує буревій – хвилі на узбережжі сягають 11 метрів

В Австралії лютує буревій – хвилі на узбережжі сягають 11 метрів

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Укрінформ
Південний схід Австралії вразили потужний шторм та повінь.

Про це повідомляє 9 News у Youtube.

"Негода лютувала декілька днів навколо більшої частини Нового Південного Вельсу. І хоча зливи вже не такі інтенсивні, стихія ще не зовсім відійшла", - зазначає метеорологічна служба штату Новий Південний Вельс у Twitter.

Як зазначається, у Новому Південному Вельсі випало до 350 мм опадів, підтоплено населені пункти, повалено велику кількість дерев, хвилі на узбережжі досягали 11 м у висоту. Рятувальники за кілька днів отримали понад дві тисячі звернень про допомогу, зокрема від автомобілістів на затоплених шляхах та фермерів.

фото: Twitter

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