У центрі Амстердама влаштували стрілянину біля готелю

Біля готелю, що в центрі Амстердама, кілька разів відкрили вогонь. На дверях готелю - сліди від куль.

Про це повідомляє NOS.

“Вночі стріляли у центрі Амстердама біля готелю W Amsterdam. На вхідних дверях готелю є щонайменше вісім отворів від куль”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі достеменно невідомо, скільки було зроблено пострілів. Про постраждалих не повідомляється. Повідомлення про стрілянину надійшло в поліцію близько 3:30.

Правоохоронці проводять розслідування.

Фото: NOS