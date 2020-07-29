На двох військових базах США оголосили тривогу через запуски ракет Іраном

Пуски балістичних ракет, здійснені під час військових навчань Іраном, змусили американських військових вжити заходів безпеки на військово-повітряній базі Аль-Дафра в ОАЕ та на авіабазі Аль-Удейд у Катарі.

Про це повідомляє AP.

"Іранська воєнізована Революційна гвардія запустила балістичні ракети підземного базування в рамках навчань за участю макету авіаносця у Ормузькій протоці. Це змусило дві американські військові бази оголосити тимчасовий режим тривоги у зв'язку із запусками", - йдеться у повідомленні.

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В результаті запусків ракет американські військові були приведені у бойову готовність на авіабазі Аль-Дафра в Абу-Дабі в Об'єднаних Арабських Еміратах та авіабазі Аль-Удейд у Катарі. Зокрема, військовослужбовців відправляли в укриття.

Обидві бази знаходяться за сотні кілометрів від місця проведення навчань.

Як повідомлялося, в Ірані військові відпрацювали атаку на американський авіаносець під час навчань, що проходять у Перській затоці та частині Ормузької протоки.