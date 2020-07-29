На двох військових базах США оголосили тривогу через запуски ракет Іраном

На двох військових базах США оголосили тривогу через запуски ракет Іраном

Укрінформ
Пуски балістичних ракет, здійснені під час військових навчань Іраном, змусили американських військових вжити заходів безпеки на військово-повітряній базі Аль-Дафра в ОАЕ та на авіабазі Аль-Удейд у Катарі.

Про це повідомляє AP.

"Іранська воєнізована Революційна гвардія запустила балістичні ракети підземного базування в рамках навчань за участю макету авіаносця у Ормузькій протоці. Це змусило дві американські військові бази оголосити тимчасовий режим тривоги у зв'язку із запусками", - йдеться у повідомленні.

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В результаті запусків ракет американські військові були приведені у бойову готовність на авіабазі Аль-Дафра в Абу-Дабі в Об'єднаних Арабських Еміратах та авіабазі Аль-Удейд у Катарі. Зокрема, військовослужбовців відправляли в укриття.

Обидві бази знаходяться за сотні кілометрів від місця проведення навчань.

Як повідомлялося, в Ірані військові відпрацювали атаку на американський авіаносець під час навчань, що проходять у Перській затоці та частині Ормузької протоки.

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