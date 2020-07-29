У Боснії і Герцеговині від COVID-19 помер міністр

У Боснії і Герцеговині помер міністр у справах ветеранів Салько Букваревич, якого раніше госпіталізували з коронавірусом (COVID-19).

Про це повідомляє AP.

"Салько Букваревич помер у середу у госпіталі Сараєво, де лікують хворих на COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Минулого тижня вже колишнього 53-річного міністра у справах ветеранів Боснії і Герцеговини госпіталізували з пневмонією та проблемами дихання.

Зазначається, що сам Букваревич працював в уряді з 2015 року.

Загалом у Боснії і Герцеговині вже 10 700 випадків захворювання на коронавірус, із яких 297 стали летальними. Близько 80% від усіх випадків були зареєстровані з середини травня, коли в країні зняли суворий двомісячний карантин.

Як повідомлялося, станом на ранок 29 липня у світі зафіксовано 16 893 532 випадки коронавірусу, з них 663 476 - летальні, 10 456 398 осіб одужали.

Фото: Bljesak.info