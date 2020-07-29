У Японії вперше виявили тисячу випадків COVID-19 за добу
Про це повідомляє Kyodo News.
«Станом на середу кількість підтверджених нових випадків коронавірусу в Японії вперше становить одну тисячу, з того часу як інфекція почала поширюватися за межами Токіо», - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє газета, в Івате, останній з 47 японських префектур, де раніше ще не було виявлено COVID-19, заявили про перший підтверждений випадок.
Зазначається, що за минулу добу також було виявлено 221 випадків коронавірусу в префектурі Осака, 167 - в Айчі. У столиці Токіо було зафіксовано 250 нових випадків захворювання на COVID-19.
Загалом в країні вже підтверджено 33 900 випадків коронавірусу, з яких близько третини припадає на Токіо.
Станом на цю годину у світі зафіксовано 16 932986 випадки коронавірусу, з них 664 333 - летальні, 10 495 093 особи одужали.
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