В Ізраїлі за добу – понад 2000 нових випадків коронавірусу

В Ізраїлі протягом останньої доби було зафіксовано понад 2 000 нових випадків COVID-19, загальна кількість підтверджених випадків хвороби в країні зросла до 66 805.

Про це повідомляє агенція Anadolu.

"В Ізраїлі у середу підтвердили 2 093 нові випадки зараження новим коронавірусом", - йдеться у повідомленні.

Згідно з даними ізраїльського Міністерства охорони здоров’я, загальна кількість випадків хвороби в країні зросла до 66 805, з них вже зафіксовано 490 летальних випадків.

Загалом 32 097 людей до цього часу одужали від недуги та були виписані з лікарень, повідомляє міністерство.

Станом на ранок 29 липня у світі зафіксовано 16 893 532 випадків коронавірусу, з них 663 476 летальні, 10 456 398 осіб одужали.

Фото: Yonatan Sindel/Flash90