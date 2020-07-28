У Румунії вже тиждень фіксують понад тисячу випадків COVID-19 щодня

У Румунії за минулу добу зафіксували 1 151 новий випадок коронавірусу (COVID-19).

Про це повідомляє Romania-Insider.

«У Румунії виявили 1 151 випадок коронавірусу за минулі 24 години. Загальна кількість станом на вівторок, 28 липня, становить 47 053 випадки», - йдеться у повідомленні.

Водночас 29 844 людини вилікувалися від захворювання.

За минулу добу в країні померли 33 особи, загальна кількість летальних випадків становить 2 239.

У Румунії вже тиждень кількість нових випадків COVID-19 за добу перевищує позначку у 1 000.

Як повідомлялося, загалом у світі станом на ранок 28 липня кількість хворих на коронавірус COVID-19 становить 16 650 48 осіб. 10 234 971 особа одужала, 656 621 пацієнт помер.

Фото: OCTAV GANEA/INQUAM PHOTOS