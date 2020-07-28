Іран відпрацював атаку на авіаносець США

В Ірані військові відпрацювали атаку на американський авіаносець під час навчань, що проходять у Перській затоці та частині Ормузької протоки.

Про це повідомляє агенція Tasnim.

"Гвардійський корпус ісламської революції (IRGC) проводить широкомасштабні повітряні та військово-морські навчання у стратегічній Ормузькій протоці та у Перській затоці, зокрема контрзаходи проти загроз, які представляють авіаносці США у регіоні", - йдеться у повідомленні.

Військові навчання під кодовою назвою "Великий пророк-14" відбуваються за участю військово-морських та аерокосмічних сил Ірану.

Агенція опублікувала момент запуску ракети з бойового гелікоптера. Також іранські військові відпрацювали заходи із захоплення авіаносця за допомогою катерів та десантування з гелікоптерів.

Фото: Tasnim