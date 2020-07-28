Лукашенко заявляє, що перехворів на COVID-19

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що перехворів на коронавірус. За його словами, він переніс захворювання безсимптомно.

Про це повідомляє агенція "БЕЛТА".

"Прошу вибачення за свій голос. Останнім часом доводиться багато говорити. Але найдивовижніше, що сьогодні ви зустрічаєтеся з людиною, якій вдалося перенести коронавірус на ногах. Вчора лікарі зробили такий висновок. Безсимптомно", - сказав Лукашенко.

При цьому він зазначив, що 97% населення Білорусі переносять хворобу COVID-19 безсимптомно.

"Як я вже казав, 97% населення в нашій країні переносять захворювання безсимптомно. Слава Богу, мені вдалося потрапити до цієї когорти безсимптомних людей", - додав Лукашенко.

Згідно з даними Worldometer, у світі підтверджено 16 689 533 випадки зараження коронавірусом, зокрема 657 502 летальних, одужала 10 275 291 особа.