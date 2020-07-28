У світі кількість інфікованих коронавірусом перевищила 16,6 мільйона осіб

У світі станом на ранок 28 липня кількість хворих на коронавірус COVID-19 становить 16 650 48 осіб.

Про це повідомляється на сайті Worldometer.

При цьому 10 234 971 особа одужала, 656 621 пацієнт помер.

Загалом коронавірусну інфекцію зафіксували у 213 країнах і територіях.

Найбільша кількість хворих на COVID-19 – у США (4 433 410). Кількість померлих – 150 444, одужали – 2 136 603 особи.

На другому місці Бразилія – 2 446 397 (87 737 осіб померли й 1 667 667 одужали). На третьому місті Індія із 1 484 136 хворими (33 461 смерть від COVID-19 та 954 004 особи, що одужали).

Як повідомлялося, в Україні лабораторно підтверджено 65 656 випадків COVID-19. За рівнем поширення коронавірусу Україна на 35-му місці у світі.