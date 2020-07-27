У Росії виявили понад 816 тисяч випадків COVID-19, за добу – 5,6 тисячі

Протягом минулої доби в Російській Федерації зафіксовано 5 607 нових випадків інфікування коронавірусом, загальна їх кількість зросла до 816 680.

Це випливає з інформації на сайті стопкоронавірус.рф.

За неділю найбільше нових випадків COVID-19 було виявлено в Москві (694 людини), Свердловській (252) і Нижньогородській (188) областях, Ханти-Мансійському АО (188) і Петербурзі (172).

З початку епідемії від COVID-19 в Росії померло 13 334 пацієнти, за останню добу - 85.

Одужали за минулу добу 3 077 осіб, загалом з початку поширення коронавірусу - 602 249.

У понеділок стало відомо, що депутат Держдуми РФ, колишній біатлоніст Антон Шипулін захворів на коронавірус разом зі своєю родиною. Зараження сталося після відпочинку в Сочі. Про те, наскільки тісними були контакти Шипуліна з іншими депутатами і громадськими діячами, не повідомляється.

За даними Worldometer, у світі підтверджено 16 441 814 випадків зараження коронавірусом, у тому числі 652 602 летальні, одужали 10 064 541 особа.