У Китаї - рекордна з квітня добова кількість випадків COVID-19
Укрінформ
Національна комісія з охорони здоров’я Китаю заявила про 61 новий випадок коронавірусу за минулу добу, що є найвищим показником у країні з 14 квітня.
Про це повідомляє CNA.
«Китай заявив у неділю про 61 новий випадок COVID-19, що є найвищим показником з квітня», - йдеться у повідомленні.
Тільки 14 квітня в країні було зареєстровано більше випадків (89).
Зазначається, що з 61 випадку 41 було виявлено у західному Сіньцзян-Уйгурському автономному районі. Ще 14 випадків захворювання на коронавірус були підтверджені у північній провінції Ляонін.
Також два випадки були зареєстровані у провінції Цзілінь, що біля кордону з Північною Кореєю. За даними комісії, четверо випадків вважаються імпортованими.
Станом на ранок 27 липня у світі в цілому підтверджено 16 421 952 випадків заражень COVID-19, із яких 652 308 – летальні. 10 052 482 людини вже встигли вилікуватися.