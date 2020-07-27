США закрили консульство у китайському Ченду

Американська влада в понеділок передала китайському уряду будівлю генерального консульства США в місті Ченду на південному заході КНР після його офіційного закриття.

Про це повідомляє BBC.

«Американський дипломатичний штат покинув консульство США в китайському місті Ченду після того, як завершився 72-денний дедлайн», - йдеться в повідомленні.

Перед тим, як це сталося, з будівлі установи була знята табличка, а прапор США був приспущений.

Як відомо, Вашингтон 21 липня зажадав від Пекіна закрити генконсульство в Х’юстоні протягом 72 годин через «крадіжки американських технологій», «неналежне використання» систем студентських обмінів, а також «несумісну зі стандартною практикою дипломатії поведінки» співробітників.

У свою чергу, МЗС Китаю в той же день зажадав від Вашингтона закрити дипмісію США в Ченду – американській стороні було теж надано термін у 72 години.

У Держдепартаменті США висловили жаль з приводу закриття консульства в Ченду, яке «протягом 35 років було центром відносин із населенням Західного Китаю, включаючи Тибет».

Фото: EPA