У світі - понад 16,4 мільйона випадків коронавірусу

Станом на ранок 27 липня у світі в цілому підтверджено понад 16,41 мільйона заражень COVID-19.

Про це свідчать дані Worldometers.

Так, число випадків коронавірусу загалом станом на ранок понеділка сягнуло 16 421 952, із яких 652 308 – летальні. А 10 052 482 людини вже встигли вилікуватися від COVID-19.

У трійку лідерів за кількістю заражень входять США (4 371 839), Бразилія (2 419 901) та Індія (1 436 019). А на четвертому місці – РФ (812 485).